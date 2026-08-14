Louer votre bien immobilier : bail et règles provinciales

Points clés Avant d’entrer dans le détail, voici les principales différences à connaître entre quatre grandes provinces. Ontario : L’Ontario impose généralement un bail type provincial. Un dépôt correspondant au dernier mois de loyer est habituel, et les hausses se font en général après 12 mois avec 90 jours de préavis écrit, via le Landlord and Tenant Board en cas de litige.

L’Ontario impose généralement un bail type provincial. Un dépôt correspondant au dernier mois de loyer est habituel, et les hausses se font en général après 12 mois avec 90 jours de préavis écrit, via le Landlord and Tenant Board en cas de litige. Québec : Au Québec, le bail est encadré par le Code civil et le Tribunal administratif du logement (TAL). Il n’existe pas de dépôt de garantie standard, et les hausses de loyer suivent une logique d’avis au renouvellement avec possibilité de contestation.

Au Québec, le bail est encadré par le Code civil et le Tribunal administratif du logement (TAL). Il n’existe pas de dépôt de garantie standard, et les hausses de loyer suivent une logique d’avis au renouvellement avec possibilité de contestation. Colombie-Britannique : En Colombie-Britannique, la location est structurée par les formulaires de la Residential Tenancy Branch (RTB). Le dépôt de garantie peut aller jusqu’à la moitié d’un mois de loyer (avec un dépôt pour animal possible), et une hausse n’est généralement possible qu’une fois tous les 12 mois avec trois mois pleins de préavis.

En Colombie-Britannique, la location est structurée par les formulaires de la Residential Tenancy Branch (RTB). Le dépôt de garantie peut aller jusqu’à la moitié d’un mois de loyer (avec un dépôt pour animal possible), et une hausse n’est généralement possible qu’une fois tous les 12 mois avec trois mois pleins de préavis. Alberta : En Alberta, un bail écrit est fortement recommandé et encadré par la Residential Tenancies Act. Le dépôt de garantie peut atteindre un mois de loyer, et les hausses sont possibles après 365 jours minimum sans plafond général, avec recours via le RTDRS. Ces règles constituent des repères généraux. Vérifiez les formulaires, délais, exceptions et montants en vigueur auprès de l’autorité provinciale compétente avant d’agir.

Commencer par la bonne question : quelle règle s’applique à votre bien ? La première question n’est pas « que dit la loi au Canada ? », mais plutôt : quelle province, quelle ville, quel type de location et quel type de bien sont concernés ? En pratique, un bail résidentiel classique, une sous-location, une location meublée, un logement accessoire, une copropriété ou une location de courte durée ne suivent pas toujours les mêmes règles. Un modèle de bail trouvé en ligne ne suffit donc pas nécessairement dans tous les contextes. Pour un propriétaire expatrié, il faut également tenir compte des règles anti-discrimination. Vos critères de sélection doivent être objectifs, documentés et conformes aux règles applicables. Province, type de location et règles municipales Identifiez la province ou le territoire, car c’est là que se trouvent les principales règles locatives.

Vérifiez la municipalité, surtout si votre ville impose un permis, des normes de sécurité ou des règles sur les locations de courte durée.

Précisez si vous louez le logement entier, une chambre, un sous-sol aménagé ou un logement accessoire.

Confirmez si le bien est meublé, en copropriété, utilisé comme résidence principale ou détenu comme investissement locatif.

Relisez le règlement de copropriété et les règles de l’immeuble avant toute annonce.

Signer un bail conforme dès le départ Un bail conforme doit préciser clairement qui loue à qui, pour quel logement, à quel prix et avec quels services inclus. Vous devez notamment y retrouver l’identité des parties, l’adresse du logement, la durée, le loyer, la date d’échéance, les règles d’occupation et les responsabilités liées à l’entretien. Certaines provinces peuvent reconnaître des accords verbaux, mais un écrit reste généralement plus facile à documenter. Si une clause contredit la législation provinciale applicable, sa présence dans un contrat signé ne signifie pas nécessairement qu’elle pourra être appliquée. Évitez notamment de copier des clauses agressives sur les pénalités, l’accès au logement ou les retenues automatiques. Une clause qui dépasse ce que la province autorise peut fragiliser votre position en cas de litige. Les clauses indispensables du bail Noms complets et coordonnées des parties.

Adresse exacte du logement et des espaces inclus, comme le stationnement ou le rangement.

Montant du loyer, date de paiement et mode de paiement accepté.

Services inclus ou exclus, par exemple chauffage, eau, électricité, Internet ou électroménagers.

Durée du bail, règles de renouvellement et date d’entrée dans les lieux.

Règles sur les clés, l’accès au logement, l’entretien et l’assurance éventuellement demandée.

Documents à conserver : bail signé, annexes, échanges écrits, reçus et inventaire d’entrée. N’improvisez pas les clauses sensibles, notamment celles qui concernent les pénalités, le droit d’entrée dans le logement ou la retenue d’un dépôt. Vérifiez leur conformité avec les règles provinciales applicables. Les clauses qui changent selon la province En Ontario, la plupart des nouvelles locations privées doivent utiliser le bail type provincial. Au Québec, le cadre repose sur le bail et les règles suivies par le Tribunal administratif du logement (TAL). En Colombie-Britannique, les termes et formulaires de la Residential Tenancy Branch structurent la relation. En Alberta, le bail écrit est fortement recommandé, mais son contenu reste encadré par la loi. Avant de réutiliser un modèle, vérifiez au minimum : le formulaire imposé ou recommandé localement ;

les règles sur les dépôts ;

les clauses concernant l’entrée dans le logement ;

les conditions de fin de bail et de hausse du loyer.

Dépôts et sommes à demander sans enfreindre la loi Il faut distinguer le dépôt de garantie, le dépôt pour animal, le loyer du premier mois, le loyer du dernier mois et les autres frais éventuellement autorisés. Ces sommes n’ont pas la même fonction ni les mêmes plafonds selon la province. L’argent demandé au départ n’est donc pas seulement une question de montant, mais aussi de qualification juridique. En Ontario, le mécanisme courant repose notamment sur le loyer du premier mois et un dépôt pour le dernier mois. Au Québec, un dépôt de garantie standard ne peut pas être exigé comme dans certaines autres provinces. En Colombie-Britannique et en Alberta, les règles prévoient plutôt des dépôts plafonnés ainsi que des procédures concernant leur gestion et leur restitution. Si vous gérez votre bien depuis l’étranger, prévoyez également comment convertir vos fonds en CAD, encaisser les sommes autorisées et conserver des justificatifs clairs. Une trace comptable précise facilite le suivi des paiements liés au logement. Ce qui est permis en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta Voici les principaux repères à vérifier avant de demander un versement au locataire. Province Somme permise au départ Plafond de référence Point d’attention Source officielle Ontario Dépôt pour le dernier mois de loyer, plus loyer du premier mois à l’entrée Le dépôt de loyer ne peut pas dépasser un mois de loyer Un dépôt pour dommages ou animaux n’est pas permis dans le cadre standard Guide du bail type de l’Ontario Québec Premier terme de loyer seulement, sans dépôt de garantie standard Pas plus d’un mois de loyer exigé d’avance Le locateur ne peut pas exiger un dépôt pour les clés ou les dommages TAL : paiement du loyer Colombie-Britannique Dépôt de garantie et, si applicable, dépôt pour animal Chacun peut aller jusqu’à la moitié d’un mois de loyer La restitution dépend notamment des inspections et de l’adresse de réexpédition B.C. tenancy deposits and fees Alberta Dépôt de garantie ou de dommages Jusqu’à un mois de loyer Le dépôt doit être géré selon les règles provinciales applicables Alberta: starting a tenancy Les règles relatives aux dépôts peuvent évoluer ou comporter des exceptions. Vérifiez la page officielle de votre province avant de demander, retenir ou restituer une somme. Si vous devez transférer de l’argent vers le Canada, comparez le coût total du virement, le taux de change appliqué et le délai de réception plutôt que le seul frais affiché. Transférer de l’argent vers le Canada : regardez le coût total Pour financer un dépôt, un ameublement ou une réparation urgente, l’enjeu est souvent le montant reçu en CAD après conversion. Comparer le coût total (frais + change) peut faire une vraie différence. Voir les frais Wise 1 Faites une inspection d’entrée détaillée avant la remise des clés. 2 Prenez des photos datées et joignez un inventaire signé si le logement est meublé. 3 Répétez l’inspection à la sortie, en relevant les écarts et en conservant les pièces justificatives. 4 Conservez devis, factures, échanges écrits et preuve de l’adresse de réexpédition du locataire lorsque celle-ci est nécessaire. 5 Avant de retenir tout ou partie d’un dépôt, vérifiez la procédure provinciale et les éventuelles exigences concernant l’accord du locataire ou l’intervention de l’autorité compétente.

Fixer le loyer et l’augmenter légalement Pour fixer le loyer de départ, précisez ce qui est inclus. Le montant peut couvrir des services, un stationnement, certaines charges ou des équipements. Si ces éléments ne sont pas clairement définis au départ, une hausse ou un litige peut être plus difficile à gérer ensuite. Une fois la location commencée, trois questions reviennent : quand une hausse est-elle possible, quel préavis faut-il donner et existe-t-il un plafond ? Les réponses dépendent de la province et parfois du type de logement. Les limites annuelles peuvent changer : vérifiez donc la page officielle applicable juste avant l’envoi de l’avis. Une hausse de loyer ne dépend pas seulement d’un pourcentage. Il faut également respecter le bon moment, le formulaire requis et le mode de notification prévu. Préavis, fréquence et plafonds à vérifier En Ontario, la règle générale prévoit une hausse après au moins 12 mois, avec un préavis écrit de 90 jours et le formulaire approprié. En Colombie-Britannique, le propriétaire doit généralement donner trois mois pleins de préavis et respecter la limite annuelle fixée par la province. En Alberta, il n’existe pas de plafond général, mais une période minimale de 365 jours s’applique entre certaines hausses, et le préavis dépend du type de bail. Au Québec, le mécanisme passe notamment par l’avis de modification du bail, son renouvellement et le droit de contestation du locataire.

Gérer le bien pendant la location Une fois le locataire installé, la conformité ne s’arrête pas au bail. Vous devez assurer l’entretien du logement, organiser les réparations, respecter la jouissance paisible des lieux et conserver une trace écrite des échanges importants. Si vous gérez le bien depuis l’étranger, mettez en place un processus simple avec le locataire, le syndic ou le gestionnaire : qui reçoit le signalement, qui mandate l’intervention, qui archive la facture et qui assure le suivi ? Une chaîne de responsabilité claire facilite la gestion d’un incident et la constitution d’un dossier en cas de désaccord. Chaque étape importante devrait ainsi laisser une trace : avis, messages, photos, devis, factures et comptes rendus d’intervention. Entrer dans le logement, faire les réparations et garder des preuves 1 N’entrez dans le logement qu’en respectant le préavis requis par la province, sauf urgence ou autre situation autorisée. 2 Envoyez l’avis par écrit avec la date, l’heure et le motif lorsqu’un avis est requis, puis conservez-en une copie. 3 Tenez un journal simple des demandes de réparation, devis, visites, factures et messages. 4 Classez les photos avant et après intervention, notamment lorsque le problème concerne l’humidité, le chauffage, l’électricité ou la sécurité. 5 Si une urgence justifie une intervention rapide, documentez ce qui s’est passé et les mesures prises dès que possible. Quand la sous-location, les animaux ou les services publics changent la donne La sous-location ou la cession de bail peut suivre une procédure distincte et dépend des règles de la province.

Les animaux peuvent être encadrés par la province, la copropriété ou le règlement de l’immeuble.

Les compteurs individuels et les services publics doivent être clairement répartis dans le bail.

Les frais annexes, notamment pour le stationnement ou le rangement, doivent être décrits avec précision.

Si une règle reste incertaine, consultez la règle locale ou provinciale applicable plutôt qu’un guide généraliste.

Mettre fin au bail ou résoudre un litige Reprise du logement, vente d’un bien occupé, rénovations majeures, défaut de paiement ou résiliation : chaque situation suit sa propre procédure selon la province. N’essayez pas de procéder à une éviction informelle, à une reprise annoncée uniquement oralement ou à une retenue de dépôt sans base claire. La vente d’un logement occupé ne met pas nécessairement fin au bail existant, et les droits du locataire doivent être vérifiés dans la province concernée. En cas de conflit, rassemblez les preuves écrites, utilisez le formulaire approprié et adressez-vous à l’organisme provincial compétent. Une procédure documentée est généralement plus solide qu’une action improvisée. Avis, formulaires et organismes à connaître En Ontario, le Landlord and Tenant Board fournit les formulaires et traite de nombreux litiges résidentiels.

Au Québec, le Tribunal administratif du logement fournit de l’information sur les avis, les reprises, les réparations et les recours.

En Colombie-Britannique, la Residential Tenancy Branch encadre notamment les dépôts, hausses, formulaires et procédures de règlement des différends.

En Alberta, le Residential Tenancy Dispute Resolution Service (RTDRS) traite de nombreux litiges locatifs. Si vous vendez le bien, entreprenez des rénovations importantes ou souhaitez reprendre le logement pour usage personnel, vérifiez toujours le délai, la forme de l’avis et les protections applicables avant d’agir.