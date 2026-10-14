Wise eSIM 美国使用指南(2026)：适用资格、套餐选择与开通方法

本文针对美国用户，按照购买前、购买、安装到旅行中使用的顺序，介绍 Wise eSIM 的适用资格、覆盖范围、套餐选择、激活方法和设备要求。内容根据 Wise 官方帮助中心资料整理，但套餐、价格、网络、支持国家及设备要求都可能调整，购买前建议再次查看 Wise App 中的最新信息。 Wise eSIM 重点概览 符合条件的美国 Wise 个人用户和商业用户均可以购买 Wise eSIM，目前覆盖 150 多个国家和地区，直接在 Wise App 中查看目的地和可用套餐。 套餐选择主要取决于旅行路线、目的地数量、停留时间和预计流量使用量。

流量通常在 eSIM 连接到当地网络后开始使用，安装本身不会自动开始计算流量。

手机需要支持 eSIM，并且必须已经解除运营商锁定。

Wise eSIM 的付款方式为 Wise 账户余额，不能直接使用外部银行卡或银行账户。 购买 Wise eSIM 具体资格以账户实际显示为准

什么是 Wise eSIM？哪些美国用户可以购买？ Wise eSIM 是 Wise 账户提供的旅行数据服务。符合条件的用户可以通过 Wise App 查看并购买数据套餐，在旅行期间使用移动数据，不需要另外下载第三方 eSIM App。 目前，Wise eSIM 面向居住在可以持有 Wise 余额的国家或地区的个人和商业客户开放，美国属于目前支持的居住地之一。1 不过，能否购买还需要结合账户资格、居住地、设备是否支持 eSIM，以及手机是否已经解除运营商锁定等条件判断。 如果你还不熟悉 Wise 账户的基本功能，可以先参考《美国华人 Wise 汇款全攻略》。 Wise eSIM 与普通旅行 eSIM 有什么不同？ Wise eSIM 的主要特点是直接与 Wise 账户结合。首次购买并安装后，之后购买其他套餐时通常可以继续使用同一个 eSIM，不需要每次重新安装。付款也有所不同，Wise eSIM 套餐需要使用 Wise 账户余额支付，不能直接使用外部银行卡。 哪些美国用户需要先确认资格？ 购买前可以检查几个基本条件：你的居住地是否符合 Wise eSIM 的服务范围、账户是否可以持有 Wise 余额、账户是否有足够余额、Wise App 是否达到要求的版本，以及手机是否支持 eSIM。 按照目前 Wise 官方说明，iOS 需要 9.99 或更高版本，Android 需要 9.42.0 或更高版本。2 由于 App 要求可能更新，购买时仍应以 Wise 当时显示的信息为准。

Wise eSIM 支持哪些国家和地区？ Wise eSIM 目前覆盖 150 多个国家和地区。2 与其提前记住一长串国家名称，更方便的方法是在 Wise App 中进入 Cards > Travel hub > Travel eSIM，直接查看你的目的地、可用网络和当前套餐。 实际可用的套餐会根据目的地和账户情况显示，因此网上看到的旧截图或套餐列表不一定与购买时的页面完全一致。 套餐类型 覆盖方式 适合的行程 购买前要看什么 单国 覆盖一个国家 单一目的地旅行 是否包含实际目的地 区域 同一区域多个国家共用 连续前往多个邻近国家 后续目的地是否包含在区域内 全球 覆盖多个区域 长期或跨区域旅行 有效期和流量容量 作者 Cherry 小提示 Wise eSIM 的覆盖国家、可用网络和套餐会根据目的地及账户情况显示。出发前进入 Cards > Travel hub > Travel eSIM 查看当前选项，比单独参考网上的国家列表更准确。 注册 Wise 单国、区域和全球套餐怎么选？ 如果整个行程只去一个国家，可以先查看单国套餐。如果会连续前往同一区域的多个国家，可以比较区域套餐。需要跨越多个地区旅行，或者行程时间较长，则可以查看全球套餐。选择时建议同时比较覆盖范围、流量容量和有效期，而不要只看套餐名称。 美国用户可以在美国本地使用 Wise eSIM 吗？ 可以，但需要注意账户注册国家的限制。如果你的 Wise 账户注册在美国，就不能购买美国单国套餐。不过，如果区域套餐或全球套餐的覆盖范围包含美国，这类套餐可以在美国连接使用。4

如何按行程选择合适的 Wise eSIM 套餐？ 套餐选择可以从三个方面判断：旅行时间、目的地数量和预计流量使用量。 如果只是短途旅行，先估算每天需要多少移动数据；如果会连续前往多个国家，则需要确认这些国家是否属于同一个覆盖区域。对于跨区域或较长时间的行程，还需要特别留意套餐有效期和流量容量。 行程类型 套餐方向 购买前核对 容易忽略的问题 单国短途 单国套餐 停留时间、预计用量 购买过大的流量包 邻近多国 区域套餐 后续国家是否包含 只确认第一站 长期跨区 全球套餐 覆盖范围、有效期、容量 忽略后续目的地 了解更多 短途出行怎么选？ 如果只是去一个国家旅行，可以先根据停留天数估算流量需求。地图导航、打车、即时通讯和浏览网页通常属于日常使用场景；如果需要频繁视频通话、观看视频或使用热点，流量需求会明显增加。 同时可以检查手机是否开启了照片同步、云备份和视频自动播放等功能，避免在不知不觉中消耗大量移动数据。 多国旅行或长期出行怎么选？ 多国旅行可以先把完整路线列出来，再逐个确认目的地是否包含在同一个区域套餐中。如果行程涉及不同区域，则可以进一步查看全球套餐。 除了覆盖国家，也要检查套餐有效期和剩余流量是否能够覆盖整个行程。这样在中途换国家时，可以提前确认当前套餐是否仍然适用。

如何购买并激活 Wise eSIM？ 购买、安装和启用 Wise eSIM 是三个不同的步骤。购买后可以先完成安装，旅行时再根据目的地开启线路。 Wise eSIM 需要使用 Wise 账户余额付款。首次购买时，系统会按照提示引导安装；之后购买新的数据套餐时，通常可以继续使用已经安装的 eSIM。5 作者 Cherry 小提示 提前安装 Wise eSIM 不代表流量会立即开始计算。可以在出发前使用稳定 Wi-Fi 完成安装，抵达目的地后再开启 Wise eSIM、打开数据漫游，并确认它是移动数据线路。 在 Wise App 或网页中购买的步骤 登录 Wise App 或网页。 进入 Cards。 打开 Travel hub。 选择 Travel eSIM，浏览目的地和可用套餐。 核对套餐覆盖范围、流量和有效期。 使用 Wise 账户余额完成付款。 如果是首次购买，按照页面提示安装 eSIM。 注册 Wise iPhone 如何安装和开启 Wise eSIM？ 首次安装建议连接稳定的 Wi-Fi。 按照系统提示完成 eSIM 添加后，可以将这条线路命名为 Wise，旅行前暂时关闭。4 抵达目的地后，打开 Wise eSIM 线路，并开启数据漫游。6 如果同时保留原来的实体 SIM，可以在蜂窝网络设置中确认移动数据使用的是 Wise eSIM，并关闭“允许蜂窝数据切换”，避免手机自动切换到其他线路使用移动数据。安装 Wise eSIM 不需要取出原来的实体 SIM。 Android 如何安装和开启 Wise eSIM？ Android 手机的设置名称会因品牌和系统版本而有所不同。通常可以在 “网络和互联网”、 “连接” 或 “SIM 管理” 等设置中找到 eSIM 选项。 安装后启用 Wise eSIM，并将其设为移动数据线路，同时根据需要开启数据漫游。5 为了方便旅行期间切换线路，也可以将这张 eSIM 重命名为 Wise。首次安装同样建议使用稳定的 Wi-Fi。

你的手机是否兼容 Wise eSIM？ 购买前需要确认两个条件：手机支持 eSIM，并且已经解除运营商锁定。缺少任何一个条件，都可能导致 Wise eSIM 无法安装或正常使用。3 很多人会把 “新机型” 理解为一定支持 eSIM，但实际还要看销售地区、设备版本和运营商锁定状态。尤其是在美国购买合约机或分期手机时，即使设备本身支持 eSIM，也可能因为仍处于运营商锁定状态而无法使用其他 eSIM。 例如，AT&T、T-Mobile 和 Verizon 的部分手机可能存在运营商锁定。购买 Wise eSIM 前，如果你的手机来自这些运营商，建议先确认设备是否已经解锁。9, 10, 11 如果手机是在中国大陆购买的，也要特别检查 eSIM 支持情况。不同销售地区的同一型号可能存在功能差异，因此不能只看手机型号判断是否兼容。 如何检查手机是否支持 eSIM？ 可以先拨号输入 *#06#。如果设备显示 EID，通常表示手机具备 eSIM 功能。3 也可以直接在手机设置中查看： iPhone： 设置 > 通用 > 关于本机

Android： 关于手机或状态信息 如果是较新的手机型号，建议同时查看手机厂商提供的规格，以及 Wise 官方支持设备页面。 如何确认手机已经解除运营商锁定？ 支持 eSIM 并不代表手机一定可以使用其他运营商的 eSIM。美国的合约机和分期购买设备尤其需要确认是否存在运营商锁定。 iPhone 通常可以进入设置 > 通用 > 关于本机 > Carrier Lock 查看。如果显示“无 SIM 限制”（No SIM restrictions），通常表示设备已经解锁。8 Android 手机的菜单名称会因品牌不同而有所区别，可以在 SIM lock、网络锁或相关网络设置中查看。如果无法确认，也可以直接联系原运营商查询设备的解锁状态。 中国大陆购买的设备需要注意什么？ 如果手机是在中国大陆购买的，不要只根据手机型号判断是否支持 eSIM。中国大陆销售的部分 iPhone 和其他面向当地市场的手机可能不支持 eSIM。3 即使手机现在人在美国、使用美国号码，也不会因此自动获得 eSIM 功能。购买前可以先查看设备是否有 EID，再确认具体机型和销售地区的 eSIM 支持情况。