美国医疗保险指南2026：外籍人士如何选择合适的医保

Cigna Global 提供专为长期在美生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。

本文仅供一般信息参考，不构成医疗、法律、税务、移民或保险建议。医疗保险资格、保费、承保范围、医生网络、生效日期和补贴规则会因州、年龄、家庭情况、移民身份和计划年度而不同，投保前请以官方页面和保单文件为准。

对刚到美国的人来说，难点还会再多一层。你不仅要看懂美国健康保险术语，还要核对签证或移民身份、雇主是否提供计划、州规则是否不同，以及自己到底该买长期保障还是过渡方案。

美国医疗保险难选，不只是因为产品多。你通常需要先选对保障路径，再来考虑怎么控制就医成本。没有保险时，普通门诊、急诊、住院和处方药都可能直接变成你的自付支出。

最常见的 4 条美国医保投保路径

路径 适合谁 怎么买 优点 主要限制 先确认什么 雇主医保 有美国雇主的人 通过公司入职福利 流程清楚，常由雇主分担部分成本 计划选择有限 生效日、家属能否加入 Marketplace 个人或家庭计划 符合资格的个人和家庭* 通过 HealthCare.gov 或州市场申请 计划选择较多，部分人可获补贴 身份、收入、州规则都会影响资格 你的移民身份和州市场规则 Medicaid、CHIP 或 Medicare 符合公费项目条件的人 查 Medicaid 或 Medicare 对合资格人群很关键 并非所有外籍人士都适用 年龄、收入、身份、州差异 国际医疗保险 频繁跨境、短期过渡、想保留全球覆盖的人 直接向提供方申请 适合跨国生活场景 不等于所有美国本地合规计划 美国覆盖范围和理赔方式 *截至 2025 年 8 月 25 日起，DACA（童年入境暂缓遣返）身份持有者已不再符合 Marketplace 投保资格；另外，2025 年 12 月 11 日的法院裁定使部分其他非公民移民身份重新符合资格，请以 HealthCare.gov 最新页面为准。

真正决定你先看哪条路径的，通常是身份、收入、雇主是否提供计划、停留时长，以及你所在州的规则。

外籍人士医保怎么选？根据签证与移民身份快速判断

1 H1B、L1 等工作签证：通常先看美国雇主医疗保险，再判断自己是否还能比较其他个人计划。常見的盲點是只看主申请人的月保费，忽略家属的加保成本。

2 F1 留学生或 OPT：先核对学校强制保险和保险豁免（Waiver）规则。最容易踩的坑，是把学校保险、访客保险和本地长期合规医保混为一谈。

3 新绿卡家庭：可先看 Marketplace，再核对是否符合 Medicaid 或 CHIP。不要假设全家资格都一样。

4 配偶和子女：先确认能否加入主申请人的雇主计划。家属生效日和文件要求常与主申请人不同。

5 短期访客或探亲父母：通常先看短期访客保险或国际医疗保险，但不要把旅行保险当成长期美国医疗保险的等价替代。尤其是前来探亲的年长父母，普通旅行保险通常不包含既往病史 (Pre-existing conditions) 的持续门诊与治疗。

场景框架：如果你是刚入职的 H1B 员工，最实用的顺序通常是先看公司福利说明，再核对家属是否能一起加入，最后才比较 Marketplace 或国际计划。很多人真正漏掉的，不是计划名称，而是生效日期和家庭医生网络。

一位美国持牌健康保险经纪人的常见提醒是：先确认计划什么时候生效、你常用的医生和医院是否在网内，再比较月保费。对刚到美国的人，这一步往往比追求低价更重要。

如何跨境支付美元保费？在美医疗支出的跨境资金管理安排

很多外籍人士不是不知道美国医保怎么选，而是不知道怎样把海外资金换回美元，按时支付保费、自付额、处方药和医疗账单。你可以先到金融理财栏目了解跨境资金管理，再比较 Wise 国际汇款和 Wise 多币种账户，与 Chase、Bank of America、Wells Fargo 等美国主要本地银行的汇款费用结构和汇率加价方式，看看哪种更适合你的现金流安排。

这里要特别分清楚，Wise 处理的是汇款和多币种资金管理，不提供医疗保险、医疗建议或保险理赔服务。