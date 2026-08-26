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保险指南

美国医疗保险指南2026：外籍人士如何选择合适的医保

美国看病费用高、医疗保险又充满术语和州差异，新移民、留学生与跨境工作人士越早看懂越不容易走弯路。这篇指南会帮你按身份和生活场景判断可选路径，并知道下一步该去哪里核对和申请。如果你想先补足美国医疗体系背景，可先看美国医疗保健栏目

一位穿着白大褂的专业人员正指着平板电脑旁的一份健康保险文件，向对面的人进行详细讲解。
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已更新 26-8-2026

本文仅供一般信息参考，不构成医疗、法律、税务、移民或保险建议。医疗保险资格、保费、承保范围、医生网络、生效日期和补贴规则会因州、年龄、家庭情况、移民身份和计划年度而不同，投保前请以官方页面和保单文件为准。

内容目录

Cigna Global

Cigna Global 提供专为长期在美生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。

本文重点

  • 多数外籍人士在美国首选雇主医保、Marketplace、公费项目或国际医疗保险。
  • 联邦 Marketplace 的开放注册窗口通常为每年 11 月 1 日至次年 1 月 15 日。
  • 买美国医疗保险前必须算清自付上限等总成本，并核对医生网络与药品眼科福利。
  • 在美国没有医保需要自己承担昂贵的门急诊费用，且部分医院会预收押金。
  • 投保时最容易因忽略身份资格、各州法规差异、生效日期与网络外费用而买错。

为什么美国医疗保险这么难选？外籍华人的三大投保痛点

美国医疗保险难选，不只是因为产品多。你通常需要先选对保障路径，再来考虑怎么控制就医成本。没有保险时，普通门诊、急诊、住院和处方药都可能直接变成你的自付支出。

对刚到美国的人来说，难点还会再多一层。你不仅要看懂美国健康保险术语，还要核对签证或移民身份、雇主是否提供计划、州规则是否不同，以及自己到底该买长期保障还是过渡方案。

最常见的复杂点有三类：

  • 费用高：没买对计划时，总成本常常不是月保费，而是免赔额、自付比例和网络外费用一起叠加。
  • 规则分散：MarketplaceMedicaidMedicare 和雇主计划的资格逻辑并不一样。
  • 路径不止一种：美国医疗保险往往要先按身份分流，再按预算和就医习惯比较。

看懂五大美国医疗保险术语

术语中文解释简单解释费用影响
Deductible自付额保险开始多付之前，你先自付的一段金额免赔额高，不代表全年总成本一定低
Copay共付额看诊或拿药时固定付一笔钱适合估算日常小额支出
Coinsurance共同保险达到免赔额后，你仍按比例分担费用大病时影响很大
Out-of-pocket maximum年度自付上限计划年度内你自己承担的合规上限这是风险控制线
In-network网络内计划合作的医生和医院不在网内，费用可能高很多

最常见的 4 条美国医保投保路径

路径适合谁怎么买优点主要限制先确认什么
雇主医保有美国雇主的人通过公司入职福利流程清楚，常由雇主分担部分成本计划选择有限生效日、家属能否加入
Marketplace 个人或家庭计划符合资格的个人和家庭*通过 HealthCare.gov 或州市场申请计划选择较多，部分人可获补贴身份、收入、州规则都会影响资格你的移民身份和州市场规则
Medicaid、CHIP 或 Medicare符合公费项目条件的人MedicaidMedicare对合资格人群很关键并非所有外籍人士都适用年龄、收入、身份、州差异
国际医疗保险频繁跨境、短期过渡、想保留全球覆盖的人直接向提供方申请适合跨国生活场景不等于所有美国本地合规计划美国覆盖范围和理赔方式
*截至 2025 年 8 月 25 日起，DACA（童年入境暂缓遣返）身份持有者已不再符合 Marketplace 投保资格；另外，2025 年 12 月 11 日的法院裁定使部分其他非公民移民身份重新符合资格，请以 HealthCare.gov 最新页面为准。

真正决定你先看哪条路径的，通常是身份、收入、雇主是否提供计划、停留时长，以及你所在州的规则。

外籍人士医保怎么选？根据签证与移民身份快速判断

1

H1B、L1 等工作签证：通常先看美国雇主医疗保险，再判断自己是否还能比较其他个人计划。常見的盲點是只看主申请人的月保费，忽略家属的加保成本。

2

F1 留学生或 OPT：先核对学校强制保险和保险豁免（Waiver）规则。最容易踩的坑，是把学校保险、访客保险和本地长期合规医保混为一谈。

3

新绿卡家庭：可先看 Marketplace，再核对是否符合 Medicaid 或 CHIP。不要假设全家资格都一样。

4

配偶和子女：先确认能否加入主申请人的雇主计划。家属生效日和文件要求常与主申请人不同。

5

短期访客或探亲父母：通常先看短期访客保险或国际医疗保险，但不要把旅行保险当成长期美国医疗保险的等价替代。尤其是前来探亲的年长父母，普通旅行保险通常不包含既往病史 (Pre-existing conditions) 的持续门诊与治疗。

场景框架：如果你是刚入职的 H1B 员工，最实用的顺序通常是先看公司福利说明，再核对家属是否能一起加入，最后才比较 Marketplace 或国际计划。很多人真正漏掉的，不是计划名称，而是生效日期和家庭医生网络。

一位美国持牌健康保险经纪人的常见提醒是：先确认计划什么时候生效、你常用的医生和医院是否在网内，再比较月保费。对刚到美国的人，这一步往往比追求低价更重要。

如何跨境支付美元保费？在美医疗支出的跨境资金管理安排

很多外籍人士不是不知道美国医保怎么选，而是不知道怎样把海外资金换回美元，按时支付保费、自付额、处方药和医疗账单。你可以先到金融理财栏目了解跨境资金管理，再比较 Wise 国际汇款Wise 多币种账户，与 Chase、Bank of America、Wells Fargo 等美国主要本地银行的汇款费用结构和汇率加价方式，看看哪种更适合你的现金流安排。

这里要特别分清楚，Wise 处理的是汇款和多币种资金管理，不提供医疗保险、医疗建议或保险理赔服务。

购买美国医保前必看的 3 件事：总成本、医生网络与保险福利

  1. 总成本：月保费只是入口，真正要算的是自付额、共付额、共同保险和年度自付上限，一起看才接近真实成本。
  2. 医生网络和医院：刚搬家时，最容易忽略家庭医生、儿科、妇产科或常去医院是否在网络内。网络太窄时，后面换医生和转诊都会更麻烦。
  3. 最后看自己真正会用到的项目：例如处方药、孕产、心理健康、康复治疗，以及牙科和视力。根据 HealthCare.gov 的保障说明，Marketplace 计划必须覆盖 10 类基本健康福利，但成人牙科和视力并不是默认的基本福利。

HMO、EPO 和 PPO 怎么选？

类型家庭医生专科转诊网络外使用通常适合谁
HMO常要先选常需要通常限制多住址稳定、预算更敏感的人
EPO不一定视计划而定通常不覆盖或限制大想省一些成本、也能接受较窄网络的人
PPO通常更灵活一般更少依赖转诊通常更灵活，但成本可能更高刚到美国、常跨城市、还没固定医生的人

如果你刚到美国、还没固定医生、经常跨城市移动，PPO 往往更好理解。若你住址稳定、预算更敏感，HMO 或 EPO 可能更容易控制月度支出。

2026美国医保什么时候可以买？申请步骤与所需文件

Healthcare.gov 医疗保险市场快速指南截图

✅ 什么时候能买？联邦 Marketplace 常见的开放注册期是每年 11 月 1 日至次年的 1 月 15 日，但部分州的市场日期可能不同，必须以当年官方页面为准。另外，搬家、失去原有保障、结婚或生小孩，可能触发特殊投保期（Special Enrollment Period），让你不用等到年底就能直接投保。

✅ 通常要准备什么？最常见的材料包括你的身份证明、签证或移民文件、在美收入信息、现居住址证明，以及现有保障证明。若你要申请 Marketplace，最好先移步 HealthCare.gov 的移民身份资格页，确认自己属于哪一类可申请身份。

✅ 提交后还要核对什么？第一件事是确认首期保费是否已支付，再确认保险的生效日期、医生网络、药品目录，并确保家属亦已加入保单。同一家公司不同计划的网络和福利也可能不一样，不要只看品牌名字。

错过美国医保开放注册期怎么办？什么是特殊投保期（SEP）？

先看自己是否符合 Special Enrollment Period。若不符合，再看 Medicaid 或 CHIP 是否可随时申请；如果你只需要短期过渡方案，也要记住短期方案通常不等于长期合规医保，生效日期、文件期限和州流程都要以官方页面为准。

如何比较 Cigna 与其他美国医疗保险公司？

在对比各大保险公司时，与其听天花乱坠的营销广告，不如冷静地核对以下四件事：

  1. 它卖的是美国本地个人或家庭计划，还是国际医疗保险？
  2. 它的网络覆盖如何？就医时医院是直接和保险公司结算（直付），还是需要你先垫钱后面再走繁琐的报销流程？
  3. 它在美国本土的保障和美国境外的保障是怎么划分的？
  4. 客服支持有没有中文服务？保单条款和文件是否足够透明？

Cigna Global 国际型医保（Expat Health Insurance） 放进比较名单是合理的，但投保前一定要分清产品线，也要扩大范围多对比几家公司。如果你需要比较医疗保险方案，可查看 Cigna 等保险公司的官方计划页面。

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使用 Wise 从美国向海外转账，可以方便地把钱汇回中国，也可以向其他国家和地区付款。转账前，你可以清楚看到汇率、费用和预计到账时间，适合给国内家人汇款、支付中国账单，或管理中美之间的生活开支。

  • 支持从美国向中国及 160+ 个国家和地区汇款
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    • 如果你还需要把海外资金转回美元支付保费和在美日常医疗支出，可同时看看 Wise 国际汇款Wise 多币种账户

    常见误区与风险提醒

    • 旅行保险不等于长期美国医疗保险：尤其在持续治疗、怀孕生娃产检、慢病管理和网络内就医，两者的保障差别很大。
    • 保费便宜不代表真的省钱：月保费低，不代表美国医疗保险费用就低，真正差距常出现在免赔额和网络外费用。
    • 不看医生网络，后患无穷：如果不事先核对，后面可能要承担天价的网络外医疗账单，甚至面临中途被迫更换熟悉医院或专科医生的窘境。
    • 牙科与眼科不是预设福利：成人牙科和视力不一定自动包含，买前要看保单福利摘要（Summary of Benefits and Coverage）。
    • 政策法规不能靠「想当然」：各州规则、生效日期和补贴资格非常严格，搬家或换工作后要重新核对。
    image of insider

    Joan

    Expatica 小提示

    投保前，先用你的邮编，到保险公司官网搜一下 3 到 10 英里内，你的家庭医生和常去的医院是否在名单里，再决定选 HMO 还是 PPO。

    如遇紧急医疗情况，请立即拨打 911 或前往最近急诊室。

    FAQ

    常见问题

    在美国没有医疗保险会怎样？

    最直接的风险是你可能需要自己承担门急诊、住院和处方药费用。部分非急诊服务可能还要求先付款或先交押金，少数州或地区也可能有本地层面的合规要求，所以最好按所在州及时核对。

    H1B 或其他工作签证持有人可以买美国医保吗？

    很多工作签证持有人的起点是先加入美国雇主医疗保险。至于是否还能买 Marketplace 或其他个人计划，要看签证类别、州、收入，以及你是否已经有可负担的雇主保障，不能一概而论。

    F1 留学生或 OPT 人群该先看学校保险还是 Marketplace？

    大多数情况下，你需要先看学校是否有强制保险要求，以及是否允许保险豁免。进入 OPT 后，路径可能变化，这时要重新确认自己是否还能继续用学校方案、是否进入雇主保障，或是否有资格比较其他美国健康保险计划。

    美国医疗保险通常包含牙科和视力吗？

    不一定。成人牙科和视力常常不是默认包含项目，尤其在个人和家庭计划里更要逐项核对，所以买前要查看保单福利摘要（Summary of Benefits and Coverage），确认是否需要单独加购。

    开放注册期之外还能买美国医疗保险吗？

    可以先看你是否符合 Special Enrollment Period，例如搬家、失去原有保障、结婚或生子。若不符合，也要继续查自己是否能随时申请 Medicaid 或 CHIP，再决定下一步怎么做。

    资料来源

    资料核查日期：2026 年 8 月 16 日

    Author

    Joan Wong

    关于作者

    Joan 是一名拥有多年数字内容及 SEO 经验的内容策略专家，曾参与金融科技、旅游、生活方式及科技等领域的内容策划与网站优化。

    她曾于日本留学，也曾旅居瑞典，对不同文化及海外生活充满兴趣，并持续关注旅游、移居及欧洲生活等主题。凭借跨市场的工作经验，Joan 擅长将复杂信息整理成易于理解的内容，帮助读者在海外生活中做出合适的选择。

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