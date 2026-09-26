Onde morar em Portugal: os melhores lugares para expatriados

Se você está pensando em se mudar para Portugal, há locais fantásticos para chamar de lar. E como cada um oferece seu próprio caráter e charme únicos, há opções de moradia para todos os gostos e preferências. A mudança para o exterior envolve muitas considerações financeiras, desde a transferência das suas economias até o gerenciamento de pagamentos regulares entre países. Configurar as suas finanças com antecedência por meio de serviços como a Wise pode tornar a sua transição mais tranquila. Com a taxa de câmbio comercial e tarifas transparentes, a Wise ajuda expatriados na hora de converter dinheiro para Portugal, seja para despesas do dia a dia ou investimentos maiores, como imóveis. Acessar a Wise Seja para viver no coração de uma cidade movimentada ou aproveitar uma vida tranquila à beira-mar, aqui estão alguns dos melhores lugares para viver em Portugal como expatriado.

Lisboa Com suas icônicas ruas de paralelepípedos e bela arquitetura antiga, Lisboa é um dos destinos mais óbvios e melhores que atraem muitos expatriados para Portugal. Situada na costa sudoeste, a capital do país oferece uma grande variedade de estilos de vida nos diferentes bairros de Lisboa, desde animados centros comerciais e agitada vida noturna até acolhedores bairros locais e pontos costeiros com vistas deslumbrantes. Lisboa também é lar de alguns dos pontos turísticos mais famosos de Portugal, incluindo o Castelo de São Jorge, do século XI, e a Torre de Belém, do século XVI. Essas atrações históricas, aliadas aos inúmeros cafés, restaurantes e lojas disponíveis, atraem milhões de turistas a cada ano; por isso, convém escolher bem o seu bairro. Com boas ligações de transporte público e um mercado de trabalho local dinâmico, é fácil se locomover pela cidade e aproveitar as diversas atrações locais disponíveis. E com um clima marítimo temperado que traz verões quentes e secos e invernos amenos, Lisboa preenche muitos requisitos para expatriados em busca de sol. Compra e Venda Imóveis em Portugal: como comprar uma casa em Portugal Leia mais

Chaves Situado a 10 km ao sul da fronteira com a Espanha, o pequeno município rural de Chaves é uma porta de entrada histórica para Portugal. A cidade é famosa pelos seus numerosos spas e termas, que se acredita terem propriedades curativas. As casas de banho termais são utilizadas para tratar diversas enfermidades desde a época romana. O local hoje é um moderno complexo termal, com um parque verdejante e vários bares. Chaves também conta com uma arquitetura fantástica que remonta à época romana e é lar de duas fortalezas do século XVII e de uma alta torre que marca os restos do Castelo de Chaves. Embora muitas das aldeias ao redor da cidade sejam extremamente pobres, os seus habitantes são conhecidos pela simpatia. Embora os imóveis em Chaves sejam uma fração do preço dos de Lisboa, você vai encontrar verões mais curtos e invernos mais frios. No entanto, com vários aeroportos nas proximidades, você nunca está longe das suas próximas férias ensolaradas.

Porto Localizado ao longo do estuário do Rio Douro, no norte de Portugal, Porto é a segunda maior cidade do país e tem o seu próprio aeroporto. A cidade é considerada um centro cultural e de entretenimento que rivaliza com Lisboa. Além disso, o seu centro histórico foi classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1996. Por isso, é enormemente popular entre os turistas. Portanto, ao escolher os melhores lugares para viver em Portugal, pode valer a pena explorar as áreas nos arredores da cidade se você busca um estilo de vida mais tranquilo. Os preços dos imóveis nas áreas circundantes são mais baixos do que no centro da cidade e há também uma boa variedade de acomodações disponíveis, desde apartamentos até residências familiares. O novo bairro, Vila Nova de Gaia, localizado logo ao sul da cidade, por exemplo, é uma opção popular entre os expatriados. Os imóveis à beira-mar em Madalena e Lavadores também são ótimas escolhas. Outros bairros populares entre expatriados incluem Campanha, localizado logo fora do centro da cidade, e Ribeira, uma das áreas mais vibrantes do Porto e parte do centro histórico. Enquanto isso, o distrito de Ramalde continua a se expandir com o crescimento populacional, e muitos expatriados com orçamentos generosos se instalam em Foz do Douro, uma área à beira-mar sofisticada, porém cara. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para Portugal? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Braga Localizada no norte de Portugal, Braga é a terceira maior cidade do país (depois de Lisboa e Porto) e a mais antiga. Essa elegante cidade é caracterizada pelas suas ruelas repletas de animados cafés e butiques de alto padrão. É também lar de várias igrejas antigas famosas, incluindo a igreja no alto da colina do Bom Jesus do Monte, um dos pontos turísticos mais icônicos de Portugal. Apesar do seu rico patrimônio, Braga conta com uma ampla oferta de imóveis modernos e um mercado imobiliário bastante procurado. Os imóveis raramente surgem no mercado no bairro antigo da cidade, mas os expatriados em busca de um estilo de vida tranquilo e preços atrativos podem encontrá-los no bairro norte e nas áreas mais próximas à Universidade do Minho. Se você busca mais tranquilidade ou pretende se aposentar na região, as cidades e aldeias nos arredores da cidade oferecem imóveis maiores com bastante terreno. Tenha em mente, porém, que esses imóveis geralmente precisam de muita reforma e, portanto, exigem um investimento significativo.

Aveiro Localizada no centro de Portugal, Aveiro é frequentemente chamada de “A Veneza de Portugal” devido aos seus belos canais, arquitetura Art Nouveau e coloridas gôndolas (conhecidas como moliceiros). Apesar da sua riqueza histórica, Aveiro recebe menos turistas do que muitos outros destinos de Portugal e, por isso, é popular entre os expatriados, especialmente aqueles que se mudam para se aposentar. O centro da cidade passou por uma grande modernização nos últimos anos, com mais áreas de pedestres para incentivar caminhantes e ciclistas. Como resultado, tornou-se popular entre os expatriados que buscam um ambiente tranquilo e familiar, com pouco trânsito. Mesmo assim, ainda há uma boa oferta de centros comerciais, acolhedores cafés e mercados cobertos para entreter os moradores. E com boas ligações rodoviárias para Lisboa e Porto, a cidade tem um apelo adicional. Os apartamentos são o tipo de imóvel mais comum no centro, mas é possível encontrar melhores preços perto da universidade. Vistos e Imigração Cidadania Portuguesa: como se tornar um cidadão português Leia mais

Coimbra Localizada a meio caminho entre Lisboa e Porto, Coimbra foi a capital medieval de Portugal por mais de 100 anos e é lar da universidade mais antiga e prestigiosa do país, a Universidade de Coimbra (UC). Com um baixo custo e alta qualidade de vida, Coimbra tem uma população expatriada consolidada e é muito popular entre os aposentados. Felizmente, encontrar um lugar para morar em Coimbra é relativamente fácil e há uma variedade de opções para escolher, de acordo com as suas preferências. Como a cidade tem uma grande população estudantil, as áreas no centro e próximas à universidade têm alta demanda, mas são idealmente projetadas para estudantes. Outras opções incluem imóveis mais antigos que precisam de reforma e outros maiores com mais terreno nos arredores rurais.

Setúbal Devido à sua proximidade com Lisboa, a cidade portuária de Setúbal é muito popular tanto entre turistas quanto entre expatriados. Essa animada cidade histórica é o coração da indústria portuguesa da sardinha e é famosa pelo seu doce vinho moscatel. As suas atmosféricas vielas, bulevares arborizados e animados mercados gastronômicos atraem muitos visitantes ao longo do ano. E com uma variedade de tipos de imóveis disponíveis, a preços razoáveis, não é difícil entender por que os expatriados também escolhem se instalar aqui. Os imóveis próximos à área do porto têm preços razoáveis, mas há alta demanda entre os moradores locais que trabalham ali. No entanto, os expatriados com orçamentos maiores muitas vezes optam pelos complexos de apartamentos mais caros, localizados perto das praias. Essa área é particularmente popular entre aqueles que estão se aposentando, devido às boas instalações de lazer disponíveis. Já os que buscam mais tranquilidade tendem a morar nas pequenas cidades ao redor.

O Algarve Localizado entre Faro e Sagres, o Algarve conta com algumas das praias e resorts de golfe mais belos de Portugal. Aliado ao fato de que a região desfruta de um clima glorioso durante a maior parte do ano, não é surpresa que seja um grande destino de férias e lar de milhares de expatriados. Compradores estrangeiros têm se deslocado para o Algarve há décadas, especialmente à medida que se aproximam da aposentadoria. Eles costumam ter como alvo os empreendimentos de apartamentos próximos às praias e, naturalmente, os preços são mais altos aqui do que em outras áreas. Com tantas casas de férias disponíveis para aluguel de curta duração, encontrar um lugar permanente para morar pode ser um pouco complicado. Por isso, é uma boa ideia pesquisar os preços dos imóveis e conhecer as suas opções. Apesar dos muitos empreendimentos de casas de férias disponíveis no Algarve Central, você sempre pode encontrar mais opções um pouco mais distante. A cidade portuária de Portimão, por exemplo, é popular entre os expatriados, principalmente devido à sua proximidade com a principal praia, a Praia da Rocha. Os que se mudam para a cidade encontrarão uma variedade de edifícios mais antigos dos séculos XIX e XX espalhados pela cidade, além de modernos blocos de apartamentos. Enquanto isso, a moderna cidade de Faro, localizada ao sul, oferece um estilo de vida mais tranquilo e acessível. Isso é ideal para expatriados que buscam um ritmo de vida mais lento, longe das áreas mais desenvolvidas. A cidade também conta com um aeroporto internacional, o que torna as viagens de volta para casa muito mais fáceis. Relocação Mudança para Portugal: o checklist essencial Leia mais