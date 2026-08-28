Atendimento odontológico em Portugal: como encontrar um dentista, custos e mais

O sistema de saúde em Portugal O sistema de saúde em Portugal é estruturado em três níveis. O primeiro é o Serviço Nacional de Saúde (SNS), supervisionado pelo Ministério da Saúde e financiado por impostos e contribuições para a Previdência Social (Segurança Social). O segundo nível é um subsistema de saúde que oferece cobertura para organizações ou profissões específicas, como militares e servidores públicos. O terceiro é o sistema privado de saúde voluntário, que conta com vários provedores de seguro nacionais e internacionais. Todos os residentes permanentes em Portugal podem se cadastrar em um centro de saúde local para acessar os serviços do SNS. Visitantes de curto prazo da União Europeia (UE), do Espaço Econômico Europeu (EEE) e da Suíça podem acessar os serviços de saúde usando o Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD). Os países do EEE incluem Liechtenstein, Islândia e Noruega. Princípios Básicos de Saúde Guia para obter seguro de saúde em Portugal em 2026 Leia mais

Atendimento odontológico em Portugal O atendimento odontológico em Portugal está disponível principalmente em clínicas privadas, que cobram pelas consultas e procedimentos. Diversos estudos apontam que o atendimento odontológico em Portugal está entre os melhores do mundo. Por exemplo, o país ficou em quinto lugar no Índice de Dentes Mais Saudáveis de 2020 (Healthiest Teeth Index). O estudo analisa cáries dentárias, consumo de açúcar, infraestrutura odontológica e medidas financiadas pelo governo em 26 países. Portugal tem atualmente mais de 12.000 dentistas licenciados. Os dentistas recomendam fazer uma consulta preventiva pelo menos uma vez ao ano ou, idealmente, a cada seis meses. No entanto, o Barômetro de Saúde Oral de 2024 (Barómetro de Saúde Oral) concluiu que apenas 65% dos portugueses acessam o atendimento odontológico pelo menos uma vez por ano. O mesmo estudo apontou que 27% da população nunca agenda consultas preventivas.

Atendimento odontológico público em Portugal O atendimento odontológico público está disponível principalmente para pacientes cobertos pelo Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral – PNPSO). Os grupos elegíveis incluem: Crianças e jovens

Idosos que recebem o complemento solidário

Gestantes

Pacientes diagnosticados com HIV/AIDS ou câncer bucal O que o atendimento odontológico público cobre? Se você está coberto pelo programa PNPSO, pode acessar atendimento odontológico gratuito para procedimentos como restaurações, extrações, reparações e tratamentos de canal. O SNS emite cheques-dentista para cobrir os custos. No entanto, pode haver um limite para o valor que você pode solicitar por ano. Os demais residentes precisam pagar caso visitem um consultório odontológico em um centro de saúde público. A consulta inicial custa em torno de 7 euros, e os tratamentos subsequentes têm custos adicionais. Você pode entrar em contato com a clínica para obter a lista completa de procedimentos e valores. Também é possível encontrar o provedor mais próximo no mapa do SNS.

Atendimento odontológico privado em Portugal Como o atendimento odontológico público cobre apenas uma pequena gama de tratamentos, a maioria dos residentes recorre ao atendimento privado. Além dos serviços odontológicos padrão, as clínicas privadas também oferecem procedimentos estéticos, como clareamento e alinhamento dos dentes, além de outros procedimentos mais complexos que não estão disponíveis nos dentistas públicos. Quanto custa o atendimento odontológico privado? O custo dos tratamentos odontológicos varia entre as clínicas em Portugal. Por isso, é recomendável pesquisar diferentes consultórios para encontrar um que atenda tanto às suas necessidades quanto ao seu orçamento. Abaixo está uma estimativa dos custos dos procedimentos em dentistas privados em Portugal: Consulta de rotina: 20–40 euros

Limpeza dental: a partir de 25 euros

Extração de dente: 40 euros (mais caro para dentes do siso)

Remoção de tártaro: 30–50 euros

Clareamento: 150–200 euros

Aparelho ortodôntico: a partir de 800 euros para aparelho fixo e 3.500 euros para aparelho invisível (Invisalign)

Implantes: a partir de 400 euros (valores de referência — verifique diretamente com a clínica, pois os preços variam) O pagamento pode ser feito na clínica após a consulta e, para tratamentos mais prolongados, como aparelhos ortodônticos, é possível parcelar. Se você tiver plano de saúde privado, verifique se é necessário pagar antecipadamente e depois solicitar o reembolso, ou se a operadora paga diretamente à clínica. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para Portugal? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Plano de saúde odontológico em Portugal Apesar de Portugal contar com um sistema de saúde público de alta qualidade, é comum que as pessoas contratem um plano de saúde odontológico privado adicional para cobrir procedimentos mais caros, como aparelhos e implantes. Vale destacar que o plano odontológico pode estar incluído no seu plano de saúde ou disponível como um complemento opcional. Os valores variam entre as operadoras e dependem da sua situação. Um plano de seguro internacional também pode ser usado como cobertura complementar em Portugal, inclusive para odontologia. Esses planos são adequados tanto para quem está chegando ao país quanto para quem viaja com frequência, e são adaptados às necessidades de expatriados. Algumas das principais seguradoras internacionais que cobrem atendimento odontológico em Portugal incluem: Allianz Care

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Como acessar o atendimento odontológico em Portugal O atendimento odontológico público está disponível principalmente para os grupos cobertos pelo programa PNPSO. No entanto, alguns centros de saúde estão começando a oferecer esse serviço para todos os residentes. Desde que você seja residente em Portugal, é possível solicitar uma consulta. Porém, se você ainda não tiver um número de utente de saúde, precisará se cadastrar no centro de saúde mais próximo com o seu cartão de residência. Em seguida, poderá agendar uma consulta com um clínico geral, que irá encaminhá-lo a um dentista. Para acessar dentistas privados, basta se cadastrar diretamente na clínica escolhida. Será necessário apresentar o seu cartão de residente ou cidadão, preencher um formulário e incluir os seus registros odontológicos. Não residentes podem apresentar outro documento de identificação, como passaporte. Se você tiver plano de saúde privado, também precisará apresentar o cartão do plano.

Como encontrar um dentista em Portugal Os residentes em Portugal têm liberdade para escolher o seu dentista. No entanto, a odontologia é uma profissão regulamentada em Portugal, e todos os dentistas devem se registrar na Ordem dos Médicos Dentistas (Ordem dos Médicos Dentistas – OMD). O site do SNS disponibiliza uma lista de dentistas públicos nos centros de saúde. Se não houver dentista no seu centro de saúde local, o seu médico poderá encaminhá-lo a outra clínica próxima. Dentistas privados são muito mais fáceis de encontrar do que os públicos, e uma rápida pesquisa online por uma clínica dentária (clínica dentária) listará os serviços mais próximos. Se você quiser comparar os custos e as avaliações de diferentes consultórios odontológicos, o WhatClinic é um recurso muito útil. Princípios Básicos de Saúde Guia sobre médicos e clínicos gerais em Portugal Leia mais

Como é uma consulta com o dentista em Portugal A maioria dos dentistas em Portugal exige agendamento prévio, que pode ser feito por telefone ou pessoalmente. Muitas vezes, também é possível agendar consultas online. Se você estiver recebendo tratamento pelo PNPSO, o clínico geral do seu centro de saúde geralmente organiza a consulta odontológica inicial. É importante saber que o tempo de espera para consultas com dentistas públicos em Portugal pode ser longo, dependendo da urgência. De fato, não é incomum esperar vários meses para ser atendido. Já as clínicas odontológicas privadas geralmente têm vagas disponíveis em poucas semanas. Ao chegar para a consulta com o dentista em Portugal, você deverá se apresentar na recepção e apresentar um documento de identificação. No centro de saúde, basta apresentar o seu cartão de cidadão ou de residente. Nas clínicas privadas, também será necessário apresentar o passaporte e o cartão do plano de saúde (se tiver). Quando estiver pronto, o dentista chamará você para o consultório. Após a consulta, o pagamento pode ser feito na recepção. Se precisar de um procedimento de acompanhamento, também pode agendá-lo diretamente na recepção.

Custo do atendimento odontológico em Portugal Se você não for elegível para os tratamentos do PNPSO, precisará pagar pelas consultas. As clínicas odontológicas privadas costumam divulgar seus valores online, o que facilita a estimativa dos custos iniciais. Ainda assim, é recomendável agendar um exame preliminar para obter uma avaliação médica das suas necessidades de saúde bucal. Certifique-se de solicitar um orçamento por escrito antes de prosseguir com qualquer tratamento. Se você tiver plano de saúde privado, pode ser necessário pagar antecipadamente caso a operadora não tenha um acordo prévio com a clínica odontológica. O seu plano irá reembolsá-lo caso você solicite o reembolso. Atendimento odontológico de baixo custo em Portugal Alguns tratamentos odontológicos podem ser caros. No entanto, felizmente, existem algumas formas de acessar atendimento odontológico de baixo custo. Em Portugal, você pode consultar um dentista público no seu centro de saúde local ou usar cheques-dentista se for paciente do PNPSO. O PNPSO oferece atendimento odontológico gratuito e de qualidade para quem mais precisa. Isso inclui crianças, jovens com necessidades especiais de saúde, pacientes diagnosticados com HIV/AIDS ou câncer bucal, alguns pensionistas e gestantes. Há também uma isenção de taxa básica (isenção de taxas moderadoras) para pessoas com deficiência e pacientes desempregados ou de baixa renda. Como alternativa, você pode consultar uma Faculdade de Medicina Dentária. Nessas faculdades, as consultas são realizadas por estudantes de odontologia sob a supervisão de seus professores. Esse serviço cobra valores muito mais baixos do que as clínicas privadas e está disponível em alguns locais em Portugal, como a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa. Você pode entrar em contato diretamente com as universidades para agendar uma consulta. Seguros Seguro de vida em Portugal: Guia para expatriados Leia mais

Atendimento odontológico infantil em Portugal Crianças com até 18 anos recebem atendimento odontológico gratuito em Portugal por meio do programa PNPSO, desde que sejam residentes e estejam cadastradas no SNS. Normalmente, um higienista bucal realiza a triagem inicial e os exames nas escolas e encaminha a criança a um dentista, se necessário. Famílias com crianças menores de seis anos devem solicitar um cheque-dentista por meio do clínico geral. Infelizmente, os cheques-dentista cobrem apenas cuidados preventivos, portanto, você terá que pagar pelos tratamentos ortodônticos, como aparelhos e aparelhos de contenção. Os preços começam a partir de 500 euros para os aparelhos de contenção e de 1.000 a 3.000 euros para os aparelhos.