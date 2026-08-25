Inspection préachat au Québec : prix, déroulé et quoi vérifier

Points clés à retenir Voici l’essentiel à garder en tête avant de réserver un inspecteur au Québec. Quand ? Après l’acceptation de la promesse d’achat, dans le délai prévu par la clause d’inspection. Anticipez le calendrier, surtout si vous achetez à distance.

Après l’acceptation de la promesse d’achat, dans le délai prévu par la clause d’inspection. Anticipez le calendrier, surtout si vous achetez à distance. Combien ? Pour une maison unifamiliale, Centris citait en 2024 une fourchette d’environ 750 CAD à 850 CAD. Le prix varie selon le bien et ne constitue pas un tarif fixe.

Pour une maison unifamiliale, Centris citait en 2024 une fourchette d’environ 750 CAD à 850 CAD. Le prix varie selon le bien et ne constitue pas un tarif fixe. Que couvre l’inspection ? Les composantes visibles et accessibles, notamment la toiture, la structure, certains systèmes et les signes d’humidité. Il s’agit d’un examen visuel, pas d’un diagnostic total.

Les composantes visibles et accessibles, notamment la toiture, la structure, certains systèmes et les signes d’humidité. Il s’agit d’un examen visuel, pas d’un diagnostic total. Que ne couvre-t-elle pas toujours ? Les murs fermés, les défauts invisibles et plusieurs tests spécialisés. Une inspection standard ne garantit pas l’absence de vices cachés.

Les murs fermés, les défauts invisibles et plusieurs tests spécialisés. Une inspection standard ne garantit pas l’absence de vices cachés. Que faire après le rapport ? Selon les constats et votre promesse d’achat, vous pouvez poursuivre, renégocier, demander des travaux, commander une expertise complémentaire ou vous retirer si la clause le permet. Wise pour payer l’inspection (et les expertises) sans perturber votre calendrier Au Québec, l’inspection préachat se cale souvent dans un délai court après l’acceptation de la promesse d’achat, et doit être payée rapidement en CAD (inspecteur, tests complémentaires éventuels). Si une partie de vos fonds est en EUR, USD ou autre devise, un compte Wise peut vous aider à détenir et convertir des devises, puis à envoyer des fonds en dollars canadiens (CAD) afin de garder votre calendrier et votre budget plus lisibles. Découvrir Wise

À quel moment faire l’inspection préachat au Québec ? Au Québec, l’inspection préachat se place généralement après l’acceptation de la promesse d’achat, c’est-à-dire l’offre d’achat, et dans le délai prévu par la clause d’inspection. Selon l’OACIQ, ce délai se compte en jours civils consécutifs. L’inspection n’est pas obligatoire de façon générale, mais elle est fortement recommandée. CAA-Québec rappelle qu’elle aide à repérer les défauts apparents, et Éducaloi insiste sur le devoir de prudence de l’acheteur. Visitez le bien, puis déposez une promesse d’achat avec une clause d’inspection adaptée à votre situation.

Prenez rendez-vous, faites réaliser l’inspection et lisez le rapport avant l’échéance prévue.

Décidez ensuite de poursuivre, de renégocier, de demander une expertise complémentaire ou de vous retirer si les constats et la clause le permettent.

Si vous le pouvez, assistez à l’inspection. Vous comprendrez mieux les priorités du rapport et pourrez poser vos questions pendant la visite. 1 Avant la visite, réservez l’inspecteur et transmettez l’annonce, la déclaration du vendeur, le certificat de localisation si vous l’avez, ainsi que les documents de copropriété pour un condo. 2 Pendant l’inspection, l’examen porte sur les éléments visibles et accessibles. Pour un bien standard, la visite dure souvent 2 à 3 heures, parfois plus pour un plex ancien ou un grand immeuble. 3 Après la visite, l’inspecteur remet un rapport écrit, souvent environ 48 heures plus tard selon CAA-Québec ou selon le délai convenu. Utilisez-le pour distinguer l’entretien courant, les réparations importantes et les expertises à envisager. Avant la visite, préparez : l’adresse complète et le type de bien ;

la déclaration du vendeur et tout ancien rapport disponible ;

les documents du syndicat pour un condo ;

une liste de questions sur l’humidité, la toiture et les travaux récents.

Quels points l’inspecteur vérifie-t-il ? L’inspection vise les composantes visibles et accessibles du bâtiment. Le but n’est pas de donner un feu vert total, mais de relever des indices de défauts, des réparations à prévoir et des situations qui méritent une expertise plus poussée. L’extérieur, la structure et l’enveloppe du bâtiment À l’extérieur, l’inspecteur regarde notamment comment le bâtiment gère l’eau et le vieillissement. Au Québec, les cycles de gel et de dégel, la neige et l’humidité au sous-sol rendent cette lecture particulièrement importante. Un non-spécialiste peut remarquer une fissure ou un balcon fatigué sans pouvoir mesurer le risque. L’inspecteur cherche plutôt un ensemble d’indices cohérents, par exemple une pente de terrain défavorable combinée à des traces d’eau au sous-sol. toiture, solins et gouttières ;

revêtement extérieur, joints et ouvertures ;

fondations visibles et mouvements apparents ;

drainage, pente du terrain et eau près des murs ;

portes, fenêtres, balcons et escaliers ;

traces d’infiltration, efflorescence ou humidité. L’intérieur et les systèmes du logement À l’intérieur, l’inspecteur observe la structure visible, les planchers, les murs, les plafonds, la plomberie, l’électricité, le chauffage, la ventilation et l’isolation accessible. L’entretoit, c’est-à-dire le comble sous le toit, et le vide sanitaire sont vérifiés lorsqu’ils sont accessibles. Un rapport peut ainsi relever un panneau électrique à faire examiner, des traces d’humidité anciennes, une ventilation faible ou des matériaux vieillissants. Cela ne confirme pas un vice caché, mais indique où concentrer les vérifications suivantes. planchers, murs et plafonds ;

panneau électrique, prises testées et sécurité visible ;

plomberie apparente, chauffe-eau et pression d’eau ;

chauffage, ventilation et échange d’air ;

isolation visible, entretoit et vide sanitaire ;

odeurs, condensation et moisissures apparentes. Ce qui change pour un condo, une copropriété ou un plex Dans une copropriété divise, votre unité constitue la partie privative, tandis que la toiture, la façade ou certains escaliers peuvent faire partie des parties communes. Un plex, terme québécois pour un petit immeuble de plusieurs logements, ajoute des enjeux liés aux revenus, à l’entretien et à l’accès aux différentes unités. Pour un expatrié, le risque est de croire qu’une inspection de condo couvre automatiquement tout l’immeuble. L’unité peut être en bon état alors que les procès-verbaux du syndicat, le fonds de prévoyance ou l’état des parties communes annoncent des dépenses futures. Type Portée et points d’attention Documents utiles Maison Bâtiment visible, drainage, humidité, toiture Déclaration du vendeur Condo Unité privative et, selon le mandat et l’accès, éléments des parties communes Procès-verbaux, fonds de prévoyance Plex Bâtiment, unités accessibles, structure, plomberie commune Baux, historique d’entretien

Ce que l’inspection ne couvre pas toujours Une inspection standard est principalement visuelle. Elle ne comprend ni démolition ni ouverture des murs, ne garantit pas l’absence de vices cachés et ne fournit pas nécessairement un chiffrage précis des travaux. Il faut aussi distinguer inspection préachat, expertise spécialisée et conformité réglementaire. Ce guide fournit une information générale et ne remplace ni l’avis d’un inspecteur qualifié, ni celui d’un notaire, ni un conseil juridique. Points de vigilance : la neige, un toit glacé ou un accès bloqué peuvent limiter l’examen ;

un bien occupé ou encombré peut masquer certains indices ;

une recommandation d’expertise n’est pas une preuve définitive, mais un signal à approfondir.

Quand prévoir des expertises complémentaires au Québec ? Certains risques québécois demandent un regard distinct, car ils ne se confirment pas toujours par une simple inspection visuelle. Radon : Santé Canada recommande de tester les habitations, car le niveau de radon peut varier fortement d’un bâtiment à l’autre, y compris dans un même secteur.

Santé Canada recommande de tester les habitations, car le niveau de radon peut varier fortement d’un bâtiment à l’autre, y compris dans un même secteur. Amiante ou vermiculite : si le bâtiment est ancien et que l’isolant ou certains matériaux sont incertains.

si le bâtiment est ancien et que l’isolant ou certains matériaux sont incertains. Pyrite ou pyrrhotite : si la dalle, les fondations ou le secteur soulèvent un doute.

si la dalle, les fondations ou le secteur soulèvent un doute. Ocre ferreuse ou drain : si l’eau revient au sous-sol, si le terrain se draine mal ou si le vendeur mentionne des antécédents.

si l’eau revient au sous-sol, si le terrain se draine mal ou si le vendeur mentionne des antécédents. Installation septique ou eau : surtout hors des grands centres lorsque le bien n’est pas relié aux réseaux municipaux concernés.

Combien coûte une inspection préachat au Québec ? Pour le budget, le point clé est simple : le prix varie selon le bien et c’est généralement l’acheteur qui paie l’inspection préachat. D’après Centris, qui cite l’AIBQ, une maison unifamiliale se situait en 2024 autour de 750 CAD à 850 CAD. Type de bien Fourchette indicative en 2024 Ce qu’il faut savoir Condo, partie privative Souvent moins qu’une maison Vérifiez aussi les documents de copropriété Maison unifamiliale 750 CAD à 850 CAD Repère de marché cité pour 2024, pas un tarif fixe Plex Plus élevé selon le nombre d’unités et la complexité Accès multiples, systèmes partagés et temps sur place plus long Ces montants sont des repères datés. Demandez si les taxes sont incluses et comparez des devis portant sur une portée d’inspection comparable. Quels facteurs font varier le prix ? La superficie, l’âge du bâtiment, le type de propriété et la complexité des accès comptent beaucoup. Un condo compact et accessible demande souvent moins de temps qu’un plex ancien avec plusieurs unités, un toit difficile d’accès ou des dépendances. La saison peut aussi influencer les conditions d’examen. En hiver, la neige peut limiter ce qui est visible, tandis qu’une occupation dense peut ralentir l’accès à certaines zones. superficie et nombre d’étages ;

âge du bâtiment et historique d’entretien ;

type de bien : condo, maison ou plex ;

région, déplacement et accès aux composantes ;

expertises ou tests ajoutés au mandat.

Le prix seul n’est pas un bon filtre. Pendant la période transitoire actuelle, tous les inspecteurs ne sont pas encore tenus de détenir un certificat de la Régie du bâtiment du Québec : cette obligation générale entrera en vigueur le 1er octobre 2027. L’OACIQ recommande notamment de vérifier l’assurance responsabilité, la convention de service, la norme de pratique et la remise d’un rapport écrit. Un bon rapport classe les constats par rubrique, montre des photos, précise les limites de la visite et distingue l’entretien normal, les problèmes importants et les expertises recommandées. certification RBQ et catégorie applicable, lorsque l’inspecteur détient déjà un certificat ;

preuve d’assurance et portée du mandat ;

expérience avec le type de bien visé ;

convention de service et limites clairement définies ;

norme de pratique applicable ;

rapport écrit avec photos et priorités ;

disponibilité pour répondre à vos questions après la visite. Exemple de présentation d’un rapport d’inspection préachat au Québec. La structure et le contenu exacts peuvent varier selon l’inspecteur.

Que faire si le rapport révèle des problèmes ? Tous les défauts ne justifient pas une annulation. La question est de savoir si le problème change suffisamment la valeur, l’usage ou le risque du bien et si votre clause d’inspection vous permet d’agir dans les délais. Relisez la promesse d’achat : vérifiez le délai et les conditions prévues par la clause.

vérifiez le délai et les conditions prévues par la clause. Négociez si nécessaire : demandez une baisse de prix ou des travaux lorsque le constat est documenté et significatif.

demandez une baisse de prix ou des travaux lorsque le constat est documenté et significatif. Approfondissez : commandez une expertise complémentaire si l’inspecteur le recommande, par exemple pour un problème de structure, de drainage ou un test spécialisé.

commandez une expertise complémentaire si l’inspecteur le recommande, par exemple pour un problème de structure, de drainage ou un test spécialisé. Retirez-vous si la clause le permet : respectez alors la procédure, les documents et les délais applicables. Par exemple, un condo ancien peut rester achetable si le rapport relève surtout de l’entretien courant. En revanche, un problème d’humidité mal compris dans un sous-sol ou des coûts majeurs annoncés dans les parties communes peuvent justifier une analyse et une renégociation rapides avec votre courtier et, au besoin, votre notaire.