Succession et héritage immobilier au Canada : comment se préparer

À retenir Le Canada n’a pas de règle successorale immobilière unique. Il n’existe généralement pas de taxe directe sur l’héritage reçu, mais des impôts, des frais et des formalités peuvent s’appliquer au décès et pendant la succession. Province applicable : Identifiez d’abord si le bien relève du Québec ou d’une autre province, car le représentant de la succession, le registre foncier et certaines formalités peuvent différer.

Identifiez d’abord si le bien relève du Québec ou d’une autre province, car le représentant de la succession, le registre foncier et certaines formalités peuvent différer. Testament : Vérifiez sa forme, le représentant désigné et sa cohérence avec le titre de propriété afin de limiter les risques de blocage ou de contestation.

Vérifiez sa forme, le représentant désigné et sa cohérence avec le titre de propriété afin de limiter les risques de blocage ou de contestation. Fiscalité au décès : Distinguez notamment résidence principale et immeuble locatif, et conservez les documents nécessaires au calcul d’un éventuel gain en capital.

Distinguez notamment résidence principale et immeuble locatif, et conservez les documents nécessaires au calcul d’un éventuel gain en capital. Liquidités : Prévoyez comment seront réglés l’hypothèque, les taxes, l’assurance, l’entretien et les dépenses urgentes avant la vente ou le partage du bien.

Prévoyez comment seront réglés l’hypothèque, les taxes, l’assurance, l’entretien et les dépenses urgentes avant la vente ou le partage du bien. Distribution : Vérifiez les certificats fiscaux et les autorisations nécessaires avant de distribuer définitivement les biens de la succession. Gérer les fonds d’une succession immobilière entre le Canada et l’étranger Une succession immobilière implique souvent de régler des dépenses en CAD (taxes, assurance, entretien, hypothèque), puis de répartir le produit d’une vente entre des héritiers situés dans plusieurs pays ; après les validations juridiques et fiscales nécessaires, un compte Wise peut aider à conserver et convertir des CAD/EUR au même endroit, effectuer des virements internationaux et garder un historique clair des paiements et conversions. Découvrir Wise

Ce qui change selon la province Il n’existe pas de droit successoral immobilier uniforme au Canada. Une succession comportant une maison peut relever du Code civil du Québec ou d’un régime de common law, avec des différences concernant le représentant légal, les formalités immobilières et l’homologation. Élément Québec Autres provinces Ce que cela change pour un expatrié Représentant de la succession Liquidateur Exécuteur ou executor selon la province Le nom et les pouvoirs précis doivent être vérifiés localement Cadre juridique Code civil Common law dans plusieurs provinces Certaines règles de propriété et de succession ne se transposent pas automatiquement d’une province à l’autre Formalité immobilière Déclaration de transmission immobilière et Registre foncier du Québec Registre foncier provincial et, selon la situation, homologation La vente et le transfert ne suivent pas nécessairement le même parcours Autorisations fiscales Certificat de Revenu Québec et certificat de décharge de l’ARC selon la situation Certificat de décharge de l’ARC et règles provinciales applicables Le calendrier du partage doit tenir compte des formalités fiscales pertinentes Québec : ce qu’il faut comprendre en priorité Au Québec, le liquidateur administre la succession dans le cadre du Code civil. Un testament notarié simplifie souvent le parcours, tandis qu’un testament olographe ou devant témoins doit en principe être vérifié avant d’être utilisé. Pour un immeuble, le notaire peut préparer la déclaration de transmission immobilière et inscrire les nouveaux droits au Registre foncier du Québec. Le nom du liquidateur doit également être inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) lorsque les règles applicables l’exigent. Vérifiez si le bien faisait partie du patrimoine familial.

Conservez les preuves d’assurance, d’hypothèque et de taxes municipales.

Confirmez avec le notaire qui peut signer une éventuelle vente du bien. Autres provinces : ce qui diffère souvent Dans les provinces de common law, le titre du représentant de la succession varie selon la province. Une procédure d’homologation (probate) peut également être requise selon le bien, le testament et les exigences des institutions concernées. La propriété conjointe avec droit de survie peut aussi exister hors Québec. Elle peut modifier le traitement d’un bien au décès dans certaines situations, mais son effet doit être confirmé selon la province, le registre foncier et la façon dont le titre de propriété a été rédigé. La province ou le territoire concerné.

Le registre foncier et le tribunal compétent, s’il y a lieu.

Le statut du bien : résidence principale, immeuble locatif, bien détenu seul ou en copropriété.

Les règles locales concernant l’homologation et la vente du bien.

Préparer la transmission avant le décès Si vous êtes encore propriétaire, préparer la transmission avant l’urgence peut éviter qu’un héritage immobilier se retrouve bloqué faute de documents, de liquidités ou de décisions claires. 1 Clarifier vos volontés concernant le bien et déterminer s’il doit être conservé, vendu ou transmis selon une autre organisation. 2 Vérifier le titre de propriété et le mode de détention du bien. 3 Rassembler les pièces utiles pour le notaire, le fiscaliste et les héritiers. 4 Prévoir une réserve de liquidités pour les impôts, les frais et les dépenses urgentes. 5 Identifier les interlocuteurs nécessaires, notamment le notaire, l’avocat lorsque cela est pertinent, et le comptable ou fiscaliste. Les documents et informations à mettre à jour Un héritier à distance peut perdre beaucoup de temps lorsque les documents sont dispersés ou incohérents. Réunissez idéalement un dossier unique, numérique et papier, puis vérifiez régulièrement qu’il reste à jour. Testament et coordonnées du liquidateur ou du représentant de la succession pressenti.

Titre de propriété, actes notariés et désignation cadastrale.

Relevés hypothécaires, avis de taxes municipales et police d’assurance habitation.

Baux, dépôts de garantie et historique des loyers si le bien est loué.

Factures d’améliorations et coûts d’achat pouvant être utiles au calcul du gain en capital.

Liste des paiements récurrents : électricité, chauffage, copropriété, internet ou alarme. Les décisions à trancher avant qu’un décès survienne La question n’est pas seulement de savoir qui héritera, mais aussi comment le bien sera géré. Faut-il le conserver, le vendre ou prévoir qu’un héritier rachète la part des autres ? Par exemple, un couple installé à Montréal peut souhaiter transmettre une résidence principale à un enfant au Canada et un immeuble locatif à un autre en Europe. Décider à l’avance qui conservera chaque bien, comment un éventuel rachat sera organisé et comment les frais seront réglés en CAD ou en EUR peut réduire les risques de blocage pratique. Option Ce qu’il faut décider maintenant Conserver le bien Qui l’occupe, qui paie les charges et si un cohéritier doit racheter la part des autres Vendre le bien Qui pourra signer la vente, comment les coûts seront avancés et à quel moment les fonds pourront être partagés

Fiscalité et coûts à anticiper Il n’existe généralement pas de droits de succession sur une maison au Canada au sens courant du terme, mais le décès peut déclencher une imposition, des formalités et des coûts de gestion. Poste Ce que cela recouvre Gain en capital au décès Calcul pouvant dépendre de la juste valeur marchande et du prix de base rajusté Résidence principale Exonération possible si les conditions applicables sont remplies Immeuble locatif Gain en capital possible et, selon la situation, récupération d’amortissement Coûts de succession Notaire, avocat, évaluation, assurance, entretien et gestion du compte de succession Certificats fiscaux Autorisations pouvant être nécessaires avant la distribution finale des biens Résidence principale, bien locatif et gain en capital Selon Canada.ca, le décès entraîne en principe une disposition réputée de nombreux biens à leur juste valeur marchande. Les conséquences fiscales dépendent notamment du type de bien, de sa valeur et de la situation du défunt. Une résidence principale peut bénéficier de l’exonération pour résidence principale lorsque les conditions sont remplies. Un immeuble locatif demande généralement davantage de documentation, notamment concernant le prix de base rajusté, les améliorations apportées au bien et une éventuelle récupération d’amortissement. Une maison familiale au Québec et un duplex loué en Alberta ne doivent donc pas être analysés de la même manière. Dans tous les cas, la conservation des factures et autres justificatifs peut faciliter le travail fiscal après le décès. Autres coûts : homologation, notaire, évaluation, entretien et impôts Au-delà de la fiscalité successorale, les dépenses courantes continuent. Une maison vacante doit rester entretenue et correctement assurée, tandis que l’hypothèque, les taxes et d’autres charges peuvent continuer à être exigibles. Les impôts fonciers au Canada font notamment partie des coûts à intégrer dans la gestion du bien. Les institutions financières peuvent également demander des documents spécifiques lorsqu’elles administrent ou ouvrent un compte destiné à une succession. Coût à surveiller Comment le vérifier Homologation ou probate Vérifier les exigences auprès de la province, du tribunal ou du professionnel compétent Notaire ou avocat Demander le mandat exact et les actes à préparer Évaluation Consulter un évaluateur lorsque la valeur marchande doit être documentée Entretien et assurance Lire la police d’assurance et signaler rapidement tout changement d’occupation du logement Vérifiez comment l’hypothèque sera payée pendant la succession.

Bloquez ou ajustez les prélèvements automatiques devenus inutiles lorsque cela est possible.

Demandez une estimation des frais avant de distribuer les biens.

Après le décès : transfert, vente et partage du bien Après le décès, l’ordre des démarches compte. Il faut notamment confirmer le décès, retrouver le testament, établir l’inventaire, organiser la gestion financière de la succession, produire les déclarations fiscales nécessaires et vérifier les certificats avant de procéder au transfert, à la vente ou au partage définitif. Au Québec, on parle de liquidateur ; dans les autres provinces, le titre du représentant de la succession varie selon la province. Son rôle consiste notamment à protéger les biens, à gérer les obligations de la succession et à éviter une distribution prématurée. 1 Confirmer le décès et récupérer le testament. 2 Identifier les héritiers et dresser l’inventaire de l’actif et du passif. 3 Sécuriser le bien et organiser l’assurance, les clés, le chauffage, les taxes et l’hypothèque. 4 Ouvrir ou utiliser le compte approprié pour la succession et centraliser les encaissements et paiements. 5 Produire les déclarations fiscales nécessaires et demander les certificats ou autorisations applicables. 6 Transférer le titre ou vendre le bien, puis préparer le compte définitif et le partage une fois les conditions remplies. Garder le bien ou le vendre ? Garder un bien peut préserver un projet familial, mais cela implique aussi de financer son entretien, son assurance et sa fiscalité future, et parfois de prévoir le rachat des parts des autres cohéritiers. Vendre un bien après un décès peut simplifier le partage lorsque les héritiers vivent dans plusieurs pays. Il faut néanmoins vérifier le pouvoir de vendre, l’hypothèque, l’assurance d’un logement inoccupé et les règles fiscales ou administratives applicables lorsque l’un des héritiers est non-résident. Scénario Vérifications clés Garder le bien Capacité à payer les charges, usage du bien et mécanisme de rachat entre héritiers Vendre le bien Pouvoir de vendre, assurance du logement vacant, documents du titre et calendrier des certificats fiscaux Si vous gardez le bien, formalisez la quote-part de chacun et le budget courant.

Si vous le vendez, sécurisez le bien et validez qui peut signer l’acte.

Gérer l’argent de la succession entre le Canada et l’étranger Payer des dépenses liées au bien depuis l’étranger, recevoir le produit d’une vente en CAD, convertir une partie des fonds en EUR et répartir ensuite l’argent entre plusieurs héritiers demande une méthode claire et des justificatifs complets. Quand un compte Wise peut être utile Une fois les validations juridiques et fiscales nécessaires effectuées, un compte Wise peut être utile lorsqu’il faut gérer ou convertir des CAD et des EUR puis effectuer des transferts à l’étranger. Pour un expatrié, cela peut notamment faciliter le suivi des conversions et des paiements transfrontaliers. Cela peut être pertinent lorsqu’un copropriétaire ou un héritier vit en Europe, lorsque certaines dépenses doivent être réglées entre deux pays ou lorsque des fonds doivent être répartis après les autorisations requises. Recevoir ou gérer des fonds en CAD après une vente ou un partage lorsque le mode de versement utilisé le permet.

Conserver temporairement des CAD et des EUR avant une répartition.

Effectuer un transfert à un héritier ou un copropriétaire à l’étranger.

Conserver un historique des conversions et des paiements. Ce qu’un compte Wise ne remplace pas Le compte Wise ne remplace ni un compte de succession ouvert auprès d’une institution financière canadienne lorsque celui-ci est nécessaire, ni le rôle du liquidateur, du notaire, de l’avocat ou du fiscaliste. Il ne modifie pas non plus les exigences de preuve, de déclaration, d’autorisation fiscale ou de transfert immobilier. Ce n’est pas un substitut aux démarches requises pour administrer la succession.

Ce n’est pas un moyen d’éviter les impôts, déclarations ou certificats applicables.

Ce n’est pas une solution juridique permettant de transférer la propriété d’un immeuble.